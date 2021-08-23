شكرا لمتابعة خبر عن الشؤون المدرسية في المجمعة: التغذية للطالب ستكون في الفصول بدلاً من المقاصف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تستعد مدارس المجمعة لاستقبال الطلاب الأحد القادم حيث اكتملت بتجهيزاتها ووفرت كافة الإجراءات الاحترازية وأدوات التعقيم وتحصين المعلمين والطلاب و98% من الكادر التعليمي بجرعتين و42% من الطلاب محصنين بجرعتين.

وتوجد توقعات بوصول النسبة إلى 55% نتيجة للإقبال الكثيف وتم تخصيص مسارات خاصة بمراكز اللقاح من أجل الطلاب لتسهيل أخذ الجرعتين، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

ومن جانبه، قال فهد العولة، مدير الشؤون المدرسية في تعليم المجمعة، أن مدارس المجمعة بدأت بالاستعداد للعام الدراسي منذ نهاية العام الدراسي الماضي بفرق عمل متكاتفة لضمان بداية عام دراسة آمنة وفعالة للمعلمين والمعلمات.

أما فيما يتعلق بالنقل المدرسي، فأكد "العولة" أن هناك جهود لتوفير الباصات بعدد كمي ونوعي وإجراءات احترازية والعدد الذي وفر كافي 140 حافلة.

وفيما يتعلق بالمقاصد المدرسية، أوضح أنه يوجد متعهد للمقاصد المدرسية وفقًا للإجراءات التي وضعتها وزارة التعليم وأن يكون عدم التجمعات في المقاصد المدرسية وأن يكون التغذية شاملة لجميع الطلاب والطالبات ونقل التغذية إليهم بدلاً من تجمعهم في المقاصد.