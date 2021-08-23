ضبط 153 مخالفًا لنظام البيئة في مناطق عدة بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، 153 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.

وكان من بين المضبوطين 21 مخالفًا تم ضبطهم لرعيهم 2151 رأسًا من الإبل والأغنام في مواقع ممنوعة، كما تم ضبط 11 مخالفا لقيامهم بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها بمنطقة عسير.

وضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 46 مخالفا، بحوزتهم 31 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي، معروضة لأغراض تجارية بمدينة الرياض، و58 مخالفا لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة في عدد من مناطق المملكة، فضلا عن ضبط 7 مخالفين لقيامهم بصيد ظبي الريم وعدد 43 طائرا في منطقتي مكة والرياض.

كما تم ضبط مخالفين يديران مستودعا لتخزين وبيع الفحم والحطب المحليين، في محافظة جدة يحتوي على 35 مترا مكعبا من الحطب، وضبطت الجهات المختصة بالأمن العام، 8 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن 8 مركبات في مناطق جازان ومكة المكرمة وعسير، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.

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