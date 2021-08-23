بالفيديو.. «الصناعات العسكرية» تستهدف توطين أكثر من 50% بحلول 2030

الرياض - محمد عبدالله - أكد المهندس وليد أبو خالد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، أن هدف الشركة الوصول لنسبة التوطين إلى أكثر من 50% في 2030.

وقال «أبو خالد» خلال حواره مع برنامج «عين الخامسة» المذاع عبر فضائية «الإخبارية»، إنهم في شركة (سامي) بدعم من جميع بالقوات المسلحة والهيئة العامة للصناعات العسكرية، هدفنا الوصول لهذه النسبة وأكثر بحلول 2030.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية أن ذلك يتطلب جهد كبير وشراكة وثيقة مع شركات عالمية لهم باع طويل في هذا المجال ومتواجدين في المملكة، مع ضرورة وجود سلاسل إمداد متينة يعتمد عليها.

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