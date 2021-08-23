بالأسماء.. أبرز مناطق تصدرت «إصابات كورونا» في الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت 3 مناطق بالمملكة، اليوم الاثنين، عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، والبالغ إجماليه 360 حالة، وسجلت الرياض 94 حالة، ومكة المكرمة 64، والمنطقة الشرقية 39 حالة.

وسجلت منطقة جازان 33 حالة، والقصيم 32، وعسير 30 والمدينة المنورة 22 ونجران 17 وحائل 12 والحدود الشمالية والجوف 5 حالات لكل منهما وتبوك 4 حالات والباحة 3 حالات إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 360 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 542354 حالة.

وذكرت الوزارة، أنه تم تسجيل 741 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 529377 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8490 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة، اليوم، أن 99% من سن 12- 18 تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

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