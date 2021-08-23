ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة لـ34.3 مليونًا

الرياض - محمد عبدالله - أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم الاثنين، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا إلى 34,354,285 جرعة معطاة في مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة كافة التي يتجاوز عددها 587 مركزًا.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت استمرار انخفاض أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 1127 حالة، فيما تم أمس الأحد تسجيل 1156 حالة.

وأشارت الوزارة –عبر تويتر- إلى أن عدد الحالات النشطة شهد انخفاضًا كبيرًا حيث تم تسجيل 4487 حالة، مقارنة مع أمس حيث تم تسجيل 4877 حالة وذلك بانخفاض قدره 390 حالة.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 360 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، و741 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كانت الوزارة، ذكرت في وقت سابق، أنَّ فيروس كورونا يمكن أن ينتقل لجميع الفئات العمرية، بمن فيهم الأطفال الرضع، مضيفة أنه يمكن للمتعافى الحصول على أول جرعة من اللقاح بعد مرور عشرة أيام على الإصابة.

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