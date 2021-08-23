وزير الخارجية ونظيره الباكستاني يبحثان تطورات الأوضاع في أفغانستان

الرياض - محمد عبدالله - تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفياً، من وزير خارجيـة جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، وسُبل تعزيزها في المجالات المشتركة كافة، كما بحث الاتصال أبرز المستجدات، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في أفغانستان، والمستجدات في المنطقة.

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