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وزير الخارجية ونظيره الباكستاني يبحثان تطورات الأوضاع في أفغانستان

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الرياض - محمد عبدالله - تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفياً، من وزير خارجيـة جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الإستراتيجية بين المملكة العربية وجمهورية باكستان الإسلامية، وسُبل تعزيزها في المجالات المشتركة كافة، كما بحث الاتصال أبرز المستجدات، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في أفغانستان، والمستجدات في المنطقة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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