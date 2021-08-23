فيديو يوثق غرفًا مجهزة للمشتبه بإصابتهم بكورونا بمدارس جازان

الرياض - محمد عبدالله - وثَّق مقطع فيديو تجهيز غرف مزودة بالأجهزة الطبية داخل مدارس جازان في حالة الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.

وقالت مديرة تعليم وسط جازان وردة بركات، إنَّ الاستعدادات للعام الدراسي واستقبال الطلاب والطالبات، بدأت على قدم وساق منذ عودة الكادر الإداري إلى المدارس.

وتابعت، إن الجهود المبذولة من قبل إدارة تعليم جازان شملت مبادرة لإعداد مراكز للقاح للطلبة والطالبات الذين تتراوح أعمارهم من 12 إلى 18 عاما وتلقت نسبة كبيرة منهم اللقاح في هذه المراكز.

كان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، كشف عن آلية العودة للمدارس.

وأكد آل الشيخ، أن وزارة التعليم تبدأ عاماً دراسياً استثنائياً في تطبيق مناهج جديدة لسلاسل عالمية، وخطط دراسية جديدة من خلال ثلاثة فصول دراسية، وتطبيق السنة الأولى المشتركة للثانوية، مؤكدًا على التنسيق والتكامل مع وزارة الصحة لخدمة الطلاب والطالبات، حيث تستمر وزارة التعليم في مسؤوليتها تجاه تعليمهم، ووزارة الصحة تقدم اللقاح.

وقال الوزير إن العام الدراسي المقبل للطلبة سيبدأ حضورياً في التعليم الجامعي والتدريب التقني والمرحلتين المتوسطة والثانوية بعد حصولهم على جرعتين من لقاح كورونا حفاظاً على صحتهم وسلامة أسرهم ومجتمعهم، وسيبدأ الطلبة في المرحلة الابتدائية عامهم الدراسي عن بُعد حتى 30 أكتوبر المقبل من خلال منصة مدرستي ورياض الأطفال عبر منصة روضتي.

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