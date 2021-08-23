الأرصاد: أمطار وزخات برد على 4 مناطق غدًا

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الثلاثاء، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وزخات برد مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق: «جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة».

ووفق التقرير، تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي نجران والشرقية.

ويشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر وحالته متوسط الموج.

أما الخليج العربي؛ فيشهد رياحًا سطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة إلى شرقية، وارتفاع موجه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر وحالته خفيف إلى متوسط الموج.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة لطقس غد الثلاثاء، بالدرجة المئوية:

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