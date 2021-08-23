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تحذير لمرضى الجلطات من التوقف عن تناول «ابسكابان» دون استشارة الطبيب

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الرياض - محمد عبدالله - حذَّرت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، من التوقف عن تناول دواء «ابسكابان» من دون استشارة الطبيب.

وقالت الوزارة، عبر تويتر، إن دواء «ابكسابان» يستخدم للوقاية من حدوث الجلطات الدموية، خاصة للأشخاص المعرضين للإصابة بها، مثل الجلطات الدماعيةأو الوريدية.

وتابعت: أن توصيات الاستعمال تتضمن عدم التوقف عن تناول الدواء دون توجيهات الطبيب؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع فرص الإصابة بجلطات الدم.

وجددت الوزارة، التأكيد على أن الأدوية تُصرف بوصفة طبية، مع التقيد بتعليمات الاستخدام؛ تفاديًا لحدوث مضاعفات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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