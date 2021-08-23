7 مدن «الأعلى حرارة» في المملكة اليوم

الرياض - محمد عبدالله - كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية، عن أن 7 مدن في المملكة، سجلت الأعلى حرارة اليوم الإثنين.

وقال مركز الأرصاد، في بيان صادر عنه، إن مدن المملكة الأعلى حرارة لهذا اليوم هي الدمام 47.2 درجة مئوية، القيصومة والأحساء ورفحاء 46 درجة مئوية، الرياض والخرج والقصيم 45 درجة مئوية.

كما توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد 4 مناطق بالمملكة هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية، وذلك خلال الساعات المقبلة من اليوم الإثنين.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ منطقتي جازان «الحرث، الدائر، الريث، العارضة، فيفا، هروب، أبو عريش، أحد المسارحة، الدرب، الطوال، بيش، جازان، صامطة، صبيا» والباحة «الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، الباحة، المندق، بلجرشي» تشهد هطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

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