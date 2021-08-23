بالخرائط.. «الحيزان» يرصد السحب الممطرة على مكة والمرتفعات

الرياض - محمد عبدالله - رصد خبير الأرصاد نزيه الحيزان، اليوم الاثنين، الغطاء السحابي في المملكة ودول الخليج العربي.

ونشر الحيزان، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، خرائط توضح الغطاء السحابي والسحب الممطرة في منطقة مكة المكرمة وأجزاء من المرتفعات.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع، بتقريره لطقس غد الثلاثاء، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وزخات برد مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق: «جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة».

ووفق التقرير، تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي نجران والشرقية.

ويشهد البحر الأحمر، فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر وحالته متوسط الموج.

أما الخليج العربي؛ فيشهد رياحًا سطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة إلى شرقية، وارتفاع موجه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر وحالته خفيف إلى متوسط الموج.

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