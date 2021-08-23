الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-23

6 أجهزة حكومية تحقق أعلى معدلات التفاعل مع البرنامج الإعلامي الموحد GRID

متابعات الخليج 365 - الرياض

حققت 6 أجهزة حكومية أعلى معدلات التفاعل بنسبة 100 % مع البرنامج الإعلامي الموحد GRID الذي أعده مركز التواصل الحكومي خلال النصف الأول من العام الجاري.

الجهات الأكثر تفاعلًا

وشملت الجهات المتصدرة للمؤشر 5 وزارات وهي الداخلية، الشؤون الإسلامية، الرياضة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التجارة إضافة إلى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”.

أهداف البرنامج الإعلامي الموحد

ويهدف التقرير إلى إبراز مستوى التفاعل مع البرنامج وتحفيز التفاعل وتعزيز المشاركة في الحملات المشركة.

وقد نجحت هذه المؤسسات من خلال تزويد البرنامج بأنشطتها الإعلامية المستقبلية لتحقيق التكامل في العمل الإعلامي المشترك.

وقال العقيد طلال الشلهوب المتحدث باسم وزارة الداخلية إن التخطيط الإعلامي للأنشطة المستقبلية يضمن وصول الرسائل الإعلامية، ويحقق كافة الأهداف المنشودة.



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