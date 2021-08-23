، خالد البلطان يشكر القيادة على تعزيته ومواساته في وفاة والدته ،

محمد بن مسعود - الدمام - رفع خالد بن عمر البلطان رئيس نادي الشباب، باسمه هو وإخوانه وأخواته وأفراد أسرته؛ أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على تعزيتهما وموساتهم في وفاة والدته.

وقال إن "هذه البادرة من القيادة أيدها الله كان لها أبلغ الأثر في تخفيف مصابهم في الفقيدة"، داعيًا المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وأن يجعلهما ذخرًا وسندًا، ويمدهما بنصره إنه سميع الدعاء.

كما تقدم بالشكر والعرفان إلى كل من واساه في فقيدة الأسرة الغالية، وخص بالشكر الأمراء، والمحبين والأصدقاء، سائلًا الله العلي القدير أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.