، عُمان تسمح بدخول حاملي شهادات التطعيم ضد "كورونا" بدءاً من أول سبتمبر ،

محمد بن مسعود - الدمام - أنهت العمل بقائمة الدول المحظورة

أعلنت هيئة الطيران المدني في سلطنة عُمان، اليوم (الاثنين)، أن السلطنة ستسمح لكل من يحمل شهادة تطعيم ضد "كوفيد-19"، بالسفر إلى البلاد اعتبارًا من أول سبتمبر (أيلول) المقبل.

وبينت "الهيئة" عبر "تويتر" أنها أنهت العمل بقائمة دول كان محظوراً دخول الوافدين منها بسبب الجائحة.