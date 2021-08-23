محمد بن مسعود - الدمام - طوال العام من خلال حساب المستفيد أتاح المركز الوطني للقياس اختبار اللغة الإنجليزية STEP في جميع مناطق ومدن المملكة طوال العام. وحدد "قياس" 109 مقرات للاختبارات المحوسبة والمنتشرة في جميع مدن ومناطق المملكة و22 مقرًا خارجها، وسيكون التسجيل من خلال حساب المستفيد على الرابط: https://e-services.qiyas.sa/Qiyas.TRAS.Web.Internet عبر 109 مقرات.. "قياس" يتيح اختبار "الإنجليزية" في جميع مدن المملكة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-23 أتاح المركز الوطني للقياس اختبار اللغة الإنجليزية STEP في جميع مناطق ومدن المملكة طوال العام. وحدد "قياس" 109 مقرات للاختبارات المحوسبة والمنتشرة في جميع مدن ومناطق المملكة و22 مقرًا خارجها، وسيكون التسجيل من خلال حساب المستفيد على الرابط: https://e-services.qiyas.sa/Qiyas.TRAS.Web.Internet 23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443 06:03 PM طوال العام من خلال حساب المستفيد طوال العام من خلال حساب المستفيد أتاح المركز الوطني للقياس اختبار اللغة الإنجليزية STEP في جميع مناطق ومدن المملكة طوال العام. وحدد "قياس" 109 مقرات للاختبارات المحوسبة والمنتشرة في جميع مدن ومناطق المملكة و22 مقرًا خارجها، وسيكون التسجيل من خلال حساب المستفيد على الرابط: https://e-services.qiyas.sa/Qiyas.TRAS.Web.Internet ، عبر 109 مقرات.. "قياس" يتيح اختبار "الإنجليزية" في جميع مدن المملكة ،

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