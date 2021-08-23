، "التربية العربي لدول الخليج" يستعرض خطط الدول الأعضاء للعودة للمدارس ،

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عقد المجلس التنفيذي بمكتب التربية العربي لدول الخليج العربية اجتماعه للدورة الاستثنائية العشرين اليوم الاثنين 2021/8/23 عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس في هذا الاجتماع خطط العودة للمدارس في وزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء بالمكتب.
وقد بدأ الاجتماع بكلمة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي، رحب فيها بأعضاء المجلس التنفيذي وأشاد بقدرات وزارات التربية والتعليم على تجاوز الأزمة والتحديات والاستعداد للعودة للمدارس.
ثم ألقى المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي كلمةً رفع فيها عظيم الشكر والتقدير والامتنان لقادة الدول الأعضاء على ما يحظى به المكتب والمراكز التابعة له من دعم ومؤازرة لتنفيذ برامجه ومشروعاته سعياً لتحقيق أهدافه المنشودة.
ووجه الشكر لرئيس وأعضاء المؤتمر العام للمكتب على جهودهم في إنجاح برامج المكتب ومشاريعه، مثنياً على حرص المجلس التنفيذي ومتابعته المستمرة لبرامج المكتب ومشروعاته إعداداً وتنفيذاً وتقويماً، ومؤكداً في هذه المناسبة على أهمية تبادل الخبرات في مجال التخطيط للعودة الآمنة للمدارس، وأن هذا الاجتماع الاستثنائي لأعضاء المجلس التنفيذي رقم 20 يأتي لاستعراض خطط الدول الأعضاء في هذا الشأن تجسيداً لمبدأ العمل المشترك بينها وإبرازاً لجهود الدول الأعضاء التي نباهي بإجراءاتها الاستباقية على المستوى الدولي.
وبين أن مكتب التربية العربي لدول الخليج سيقوم بنشر إجراءات وخطط العودة في كل دولة من الدول الأعضاء وخطط لبعض الدول في التجمعات الإقليمية الأخرى.
"التربية العربي لدول الخليج" يستعرض خطط الدول الأعضاء للعودة للمدارسصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-23
عقد المجلس التنفيذي بمكتب التربية العربي لدول الخليج العربية اجتماعه للدورة الاستثنائية العشرين اليوم الاثنين 2021/8/23 عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس في هذا الاجتماع خطط العودة للمدارس في وزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء بالمكتب.
وقد بدأ الاجتماع بكلمة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي، رحب فيها بأعضاء المجلس التنفيذي وأشاد بقدرات وزارات التربية والتعليم على تجاوز الأزمة والتحديات والاستعداد للعودة للمدارس.
ثم ألقى المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي كلمةً رفع فيها عظيم الشكر والتقدير والامتنان لقادة الدول الأعضاء على ما يحظى به المكتب والمراكز التابعة له من دعم ومؤازرة لتنفيذ برامجه ومشروعاته سعياً لتحقيق أهدافه المنشودة.
ووجه الشكر لرئيس وأعضاء المؤتمر العام للمكتب على جهودهم في إنجاح برامج المكتب ومشاريعه، مثنياً على حرص المجلس التنفيذي ومتابعته المستمرة لبرامج المكتب ومشروعاته إعداداً وتنفيذاً وتقويماً، ومؤكداً في هذه المناسبة على أهمية تبادل الخبرات في مجال التخطيط للعودة الآمنة للمدارس، وأن هذا الاجتماع الاستثنائي لأعضاء المجلس التنفيذي رقم 20 يأتي لاستعراض خطط الدول الأعضاء في هذا الشأن تجسيداً لمبدأ العمل المشترك بينها وإبرازاً لجهود الدول الأعضاء التي نباهي بإجراءاتها الاستباقية على المستوى الدولي.
وبين أن مكتب التربية العربي لدول الخليج سيقوم بنشر إجراءات وخطط العودة في كل دولة من الدول الأعضاء وخطط لبعض الدول في التجمعات الإقليمية الأخرى.
23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
05:55 PM
ناقش تبادل الخبرات في مجال التخطيط للعودة الآمنة للتعليم
عقد المجلس التنفيذي بمكتب التربية العربي لدول الخليج العربية اجتماعه للدورة الاستثنائية العشرين اليوم الاثنين 2021/8/23 عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس في هذا الاجتماع خطط العودة للمدارس في وزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء بالمكتب.
وقد بدأ الاجتماع بكلمة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي، رحب فيها بأعضاء المجلس التنفيذي وأشاد بقدرات وزارات التربية والتعليم على تجاوز الأزمة والتحديات والاستعداد للعودة للمدارس.
ثم ألقى المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي كلمةً رفع فيها عظيم الشكر والتقدير والامتنان لقادة الدول الأعضاء على ما يحظى به المكتب والمراكز التابعة له من دعم ومؤازرة لتنفيذ برامجه ومشروعاته سعياً لتحقيق أهدافه المنشودة.
ووجه الشكر لرئيس وأعضاء المؤتمر العام للمكتب على جهودهم في إنجاح برامج المكتب ومشاريعه، مثنياً على حرص المجلس التنفيذي ومتابعته المستمرة لبرامج المكتب ومشروعاته إعداداً وتنفيذاً وتقويماً، ومؤكداً في هذه المناسبة على أهمية تبادل الخبرات في مجال التخطيط للعودة الآمنة للمدارس، وأن هذا الاجتماع الاستثنائي لأعضاء المجلس التنفيذي رقم 20 يأتي لاستعراض خطط الدول الأعضاء في هذا الشأن تجسيداً لمبدأ العمل المشترك بينها وإبرازاً لجهود الدول الأعضاء التي نباهي بإجراءاتها الاستباقية على المستوى الدولي.
وبين أن مكتب التربية العربي لدول الخليج سيقوم بنشر إجراءات وخطط العودة في كل دولة من الدول الأعضاء وخطط لبعض الدول في التجمعات الإقليمية الأخرى.
، "التربية العربي لدول الخليج" يستعرض خطط الدول الأعضاء للعودة للمدارس ،
المصدر : الخليج 365
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