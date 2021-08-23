شكرا لمتابعة خبر عن فتاة تبكي أمام عربة "الفود ترك" بعد تعرضها لحادث مروري وأمير حائل يوجه بمتابعة حالتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

أظهر مقطع فيديو، فتاة تفقد مصدر رزقها بعد تعرض عربة "فود ترك" التي تملكها بحائل، لحـادث مروري.

وبدا في الفيديو، تعرضت الفتاة إلى بعض الكسور والكدمات التي أدت إلى دخولها أحد المستشفيات بعد اصطدام عربتها مع سيارة.

ووثق الفيديو، فتاة تبكي أمام عربة "الفود ترك"، بعدما تعرضت لحـادث مروري نتج عنه حدوث تلفيات كبيرة بمركبتها.

ومن جانبه، وجه أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد، بالتواصل مع أسرة فتاة "الفود ترك" والاطمئنان على صحتها، ومتابعة حالتها وتقديم العلاج اللازم لها.