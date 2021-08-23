شكرا لمتابعة خبر عن إقبال كبير من الطلاب والطالبات على جامعة الطائف لتلقي اللقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

وثقت عدد من الصور إقبال أعداد كبيرة من الطلبة والطالبات لمقر جامعة الطائف من أجل تلقي جرعات اللقاح للوقاية من فيروس كورونا

وشهدت الجامعة هذا الإقبال بعد إعلانها أمس بيانًا ذكرت فيه أن التسجيل سيتاح فقط للطلبة الحاصلين على جرعتين من لقاح فيروس كورونا.

وأوضحت الجامعة أيضًا أنه لن يمكّن غير المحصنين بجرعتين من دخول الجامعة أو حضور المحاضرات، مشيرة إلى أنه سيتم احتساب الغياب على الطلبة غير المحصنين بجرعتين حتى يتم إكمال جرعات اللقاح اللازمة.

وعن طريقة الحصول على اللقاح، فيحصل الطلاب غير المحصنين على جرعتي اللقاح من مركز الخدمات الطبية بالجامعة من الأحد إلى الخميس من الساعة (09) حتى (04).