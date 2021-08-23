شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. شاب كفيف يتحدى إعاقته ويقتحم عالم الرياضة بمساعدة شقيقه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نواف السالم (صدى):

قرر الشاب الكفيف "سلمان مرغلاني" إلا تكون إعاقته سببا في حرمانه من ممارسة الرياضة، فأقبل على ممارسة السباحة بمعمر 9 سنوات، وبعدها اتجه للجودورفع الأثقال، وساعده شقيقه على تحقيق كل ذلك.

وذكر "عبدالله" أنه قرر أن يكون مدربا لشقيقه "سلمان" ليساعده على تحقيق حلمه، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "صباح الخير يا عرب" المذاع على قناة "العربية".

وأضاف أن شقيقه بدأ في رياضة الجودو وتمارين اللياقة البدنية منذ 4 سنوات، لافتا إلى أنه علم شقيقه كيفية إيقاف الأجهزة التي يتمرن عليها، وكذلك الآلام المتوقعة عند ممارسة مثل هذه الرياضيات.