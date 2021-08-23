شكرا لمتابعة خبر عن "منظم المياه": الهدر المائي سبب ارتفاع قيمة الفواتير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وكالة وزارة البيئة والمياه والزراعة للشؤون التنظيمية "منظم المياه"، عن أسباب إرتفاع قيمة الفواتير التي وردت لهم عبر منصة الشكاوي.

وأكد "منظم المياه" أن تسربات المياه داخل المنازل يعتبر أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع معدلات الهدر المائي، حيث يتسبب ذلك في زيادة الاستهلاك التي تنعكس بدورها في تضخيم قيمة الفاتورة.

كما ناشد بضرورة ترشيد المياه وعدم الإسراف في استخدامها ويشمل ذلك الأدوات والأجهزة والأنظمة المرشّدة والمطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة.

كما أكدت ضرورة التعامل مع المنشآت المؤهلة والمعتمدة لممارسة نشاط تدقيق وترشيد استهلاك المياه والكشف عن التسربات في المباني.