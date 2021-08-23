شكرا لمتابعة خبر عن الصحة العالمية تكشف عن تأثير لقاحات كورونا على الإنجاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت منظمة الصحة العالمية عن تأثير لقاحات كورونا على الصحة الإنجابية سواء من مكونات اللقاح أو الأجسام المضادة التي ينتجها الجسم بعد تلقي اللقاح، سواء بالنسبة للذكور أو الإناث.

ومن جانبه، قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إنه قد تم نشر العديد من الدراسات وكلها خلصت إلى عدم وجود أي دليل على حدوث أي تأثير سلبي للقاحات كورونا على الصحة الإنجابية.

وأشار إلى أنه قد تم تسجيل مئات حالات الحمل بعد تلقي الجرعة الأولى أو الثانية من اللقاح، موضحا أنه لم يتم تسجيل أي من اللقاحات السابقة لآثار جانبية لها علاقة بالصحة الإنجابية، بحسب الزميلة "العربية نت".

وأبان أن الربط بين اللقاحات والصحة الإنجابية لا أساس له من الصحة وربما يندرج في إطار الشائعات وإثارة مخاوف الناس من اللقاحات.