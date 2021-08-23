استشاري يفسر سبب انخفاض حالات كورونا العامة والحرجة في المملكة

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري الأمراص المعدية الدكتور علي الشهري، اليوم الثلاثاء، إن انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورنا العامة والحرجة في المملكة؛ سببه الإقبال الكبير على الجرعة الثانية من اللقاح.

وأضاف الشهري بمداخلة لقناة الإخبارية، «إن الانخفاض بعدد الحالات العامة والحرجة، يرتبط بالحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا».

وتابع: إن انخفاض الحالات الحرجة يتجاوز العشرات، مثمنا دور حكومة المملكة والمواطن والمقيم بالاستجابة للدعوات والتوجيهات (المتعلقة بفيروس كورونا).

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 360 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 542354 حالة.

وذكرت الوزارة، أنه تم تسجيل 741 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 529377 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا حتى الآن، إلى 8490 حالة.

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، أن 99% من سن 12- 18 تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

اقرأ أيضا

استمرار انخفاض الحالات النشطة والحرجة لمرضى كورونا بالمستشفيات

الصحة للطلبة فوق 12 عامًا: الفاصل بين جرعتي لقاح كورونا 3 أسابيع