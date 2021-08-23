استمرار انخفاض الحالات النشطة والحرجة لمرضى كورونا بالمستشفيات

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن استمرار انخفاض في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 1127 حالة، فيما تم أمس الأحد تسجيل 1156 حالة.

وأشارت الوزارة –عبر تويتر- إلى أن عدد الحالات النشطة شهد انخفاضًا كبيرًا حيث تم تسجيل 4487 حالة، مقارنة مع أمس حيث تم تسجيل 4877 حالة وذلك بانخفاض قدره 390 حالة.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 360 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، و741 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كانت الوزارة، ذكرت في وقت سابق، أنَّ فيروس كورونا يمكن أن ينتقل لجميع الفئات العمرية، بمن فيهم الأطفال الرضع، مضيفة أنه يمكن للمتعافى الحصول على أول جرعة من اللقاح بعد مرور عشرة أيام على الإصابة.

يشار إلى أن عدد جرعات لقاح كورونا بالسعودية تجاوز الـ34 مليون جرعة، حتى أمس الأحد، وذلك منذ بدء جملة التطعيم بالمملكة.

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