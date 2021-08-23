وزارة الصحة: التحصين بجرعتي اللقاح يقاوم متحورات كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الصحة أهمية استكمال التحصين بجرعتين من لقاح كورونا للحماية ومقاومة متحوّرات الفيروس.

ووفق إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 360 حالة مؤكدة، وتعافي 741 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 4487 حالة منها 1127 حالة حرجة.

وبيّنت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 542354 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 529377 حالة، فيما تم تسجيل 9 حالات وفاة ليصل الإجمالي إلى 8490 حالة.

ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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