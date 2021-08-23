3 مدن تتصدر حالات التعافي الجديدة من كورونا في 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت 3 مدن بالمملكة، اليوم الاثنين، حالات التعافي الجديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، خلال الـ «24» ساعة الماضية والبالغ إجماليه 741 حالة تعاف جديدة.

وسجلت الرياض 128 حالة وجدة 53 ، والطائف 34 حالة تعاف جديدة، وسجلت مكة المكرمة وجازان 19 حالة لكل منهما، وسجلت العارضة وينبع 17 حالة لكل منهما، فيما سجلت أبو عريش 14 حالة، وتم تسجيل 13 حالة بكل من عنيزة وضرما، و12 حالة بكل من: تبوك والبدع وقرية العليا.

كما تم تسجيل 11 حالة بكل من أبها وحفر الباطن، وسجلت 10 حالات بكل من حائل وخميس مشيط وسجلت 9 حالات بكل من: بريدة ونجران وأملج بللسمر، وسجلت 8 حالات بكل من عرعر والدمام والعيون، وسجلت 7 حالات بكل من عقلة الصقور وسكاكا والعلا، وسجلت 6 حالات يكل من عريرة وعيون الجواء والقيصومة ورفحا والبكيرية.

وسجلت 5 حالات تعاف بكل من الأسياح والبرك والمدينة المنورة وبيشة ورياض الخبراء وصفوى والحناكية وشرورة وصبيا وبيش والليث والعيص، وسحلت 4 حالات تعاف بكل من: موقق ورفائع الجمش والباحة والهفوف ومحايل وخيبر وصامطة والمذنب والنعيرية والخفجي.

كما سجلت 3 حالات تعاف بكل من: فرسان وسميراء وثار والدرب والمجمعة ومليجة وضرية والبدائع وحوظة بني تميم وظهران الجنوب وبلجرشي وتيماء والمظيلف وفيفا والخرج ووادي الدواسر.

وانحصرت حالات التعاف على حالتين في كل من: أبو راكة وبطحاء وخباش وبدر الجنوب والقوارة والرين وعفيف والخبر وحبونا والدلم، والزلفي والجبيل والظهرا والكامل والغزالة وحقل وطبرجل وسلوى ووادي الفرع والحرث والمبرز.

واقتصر التعافي على حالة واحدة بكل من: خليص وثول وتنومة والحرجة وميقوع وأبو عجرم والمحاني والدوادمي والقطيف وبقيق والمندق والبجادية وقصيباء ويدمة والأرطاوية ومهد الذهب وظلم وقلوة وتثليث وتربة ودومة الجندل والسليل وليلى والزماحمية وتمير ومركز حدود الحديثة وضمد وبني حسن وثيلان وساجر والفرشة.

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