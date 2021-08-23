الصحة: 360 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 360 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 542354 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 741 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 529377 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8490 حالة.

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، أن 99% من سن 12- 18 تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا (وفقا للإخبارية).

يذكر أن عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة تجاوز –حتى امس الأحد- أكثر من 34 مليون جرعة عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أمس، إن متحور دلتا موجود في المملكة ومنتشر، مشيرًا إلى أن الجرعة الواحدة لا تكفي للوقاية منه.

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«الصحة»: متحور دلتا موجود في المملكة ومنتشر.. والجرعة الواحدة لا تكفي للوقاية منه