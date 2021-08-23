شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تكدسات جامعة الطائف بسبب عدم توافر اللقاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد انتشار مقاطع يتحدث فيه المتداولون عن رغبتهم بإضافة مواد واستكمال طلبات بجامعة الطائف، ورفض الجامعة استقبالهم بسبب عدم إكمالهم للقاحات كورونا و أن ذلك أدى إلى تكدس على الأبواب ومداخل الجامعة دون مراعاة تطبيق البروتوكول الصحي أو التباعد للوقاية من الفايروس، أكدت جامعة الطائف إنها بدأت بالتوعية بأهمية أخذ اللقاح بجرعتيه من تاريخ 4-8-2021 م وذلك وفق توجيهات وزارة الصحة، و تم الإعلان عن مبادرة تحصين المستجدين بتاريخ 7-8-2021 م وتمت جدولتهم بحسب أرقامهم الجامعية حرصا من الجامعة على سلامتهم، موضحة عن إتمام مخاطبة الطلبة وإصدار النشرات التوعوية بأهمية تلقي اللقاح بجرعتيه من خلال المنصات التالية : تويتر - الإيميل الجامعي - المرشدين والمرشدات منذ فترة مبكرة وتم حصر الطلبة غير المحصنين ومخاطبتهم من قبل كلياتهم لتلقي اللقاح .

وأوضحت الجامعة عبر بيان بثته عن أنها سبق وتم إعلان آلية العودة الحضورية للطلبة والموظفين بعدد من التنبيهات بضرورة تلقي اللقاح وكانت على مرحلتين : المرحلة الأولى إنفاذا للتوجيهات الكريمة بعدم دخول المنشآت الحكومية إلا للمحصنين ابتداء من 1-8-2021 م، تلاها التوجيه السامي الكريم بتاريخ 16-8-2021 م، باشتراط الجرعتين لمسنوبي وطلاب الجامعات .

وبينت عن تقديم مركز اللقاح لمايقارب الـ 50 ألف جرعة، ويعمل بكامل طاقته الاستيعابية.

وتنفي الجامعة مايشاع عن عدم توفر لقاح ، مؤكدة التزام الجامعة بالتعليمات الواردة إليها لضمان عودة حضورية لطلبة الجامعة وتثق بوعي طلابها ومدى التزامهم بالتعليمات والإجراءات في الحضور للمركز الطبي من خلال التسجيل عبر الرابط المعلن عنه سابقا .