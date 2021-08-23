نائبة برلمانية عن حزب أردوغان تسب الشرطة وتثير غضب أتراك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسببت نائبة برلمانية عن العدالة والتنمية الحاكم بتركيا في حالة من السخط بين الأتراك لقيامها بسب أفراد الشرطة أثناء التحقق من سيارتها.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، وتابعته ”الخليج 365”، الإثنين، استوقفت شرطة المرور سيارة زينب جول يلماز، نائبة العدالة والتنمية عن مدينة مرسين(جنوب)؛ للتحقق من أوراقها.



تصرف الشرطة التي كانت تقوم بأداء واجبها لم يعجب النائبة يلماز التي استشاطت غضبًا وأخذت تسب أفراد الشرطة وتصفهم بـ"عديمي الشرف".





واستطردت يلماز في سبابها قائلة لفرد الشرطة الذي استوقفها "ابتعد عني، ما اسمك؟ من يبلغ عن سيارتي؟ قلة تربية! كلما أتيت إلى هنا أتعامل مع هؤلاء الأوغاد"، مضيفة "هل يمكنك أن تعطيني اسمك؟ ما قلة الشرف هذه؟".

وعلى إثر ذلك تصدر هاشتاج "أنا بجانب شرطتي" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في تركيا، بعد انتشار مقطع فيديو يرصد تلك الإهانات من نائبة بالبرلمان من المفترض أنها تحترم الشرطة والقيام بواجبها.

وغرد آلاف الأتراك في وقت وجيز للغاية تحت هاشتاج "أنا بجانب شرطتي"، رافضين إهانة أفراد الشرطة التركية.

وقال أحد رواد "تويتر"، معلقًا على مقطع الفيديو "إنه أمر مؤسف يا زينب جول يلماز". وأضاف آخر، "لينظر عديمي الشرف أولًا إلى أنفسهم قبل أن ينعتوا شرطتنا بعديمي الشرف".

وأردف ثالث، موجهًا حديثه للنائبة زينب يلماز، "ربما أصبحتِ نائبة، لكن لا يمكن أن تكوني إنسانة".

جدير بالذكر أن الكثير من التقارير الإعلامية التركية التي نشرت خلال السنوات الأخيرة أظهرت بشكل جلي مدى تجاوز نواب البرلمان وغيرهم من المسؤولين المنتمين للعدالة والتنمية، وانتهاكهم للقوانين لتحقيق مصالح شخصية ومكاسب مادية.

