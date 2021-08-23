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تدشين حملة استخدمها لا تدمنها بجدة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-23

تدشين حملة استخدمها لا تدمنها بجدة

للتوعية بمخاطر إدمان التقنية وسبل علاجه

متابعات الخليج 365 - الرياض

دشن صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي بمقر محافظة جدة اليوم، حملة “استخدمها لا تدمنها” التي تنظمها جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة؛ بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر إدمان التقنية وسبل علاجه، بحضور أمين المحافظة صالح بن علي التركي، ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فهد بن رشيد بن رقوش.

استخدمها لا تدمنها

أهداف حملة استخدمها لا تدمنها

وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها الجمعية، متمنياً لهم التوفيق في تحقيق الأهداف المنشودة.

من جانبه أشار نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المودة زهير المرحومي، إلى أن الجمعية من منطلق دورها الاجتماعي حرصت على إطلاق الحملة التي تستهدف شرائح المجتمع كافة بداية بالوالدين والشباب والأطفال والمختصين، وتركز أهدافها وأعمالها على توعية الأسرة بآثار الإدمان التقني وتقديم استشارات وبرامج توعوية لطرق العلاج من الإدمان التقني وكذلك مناقشة آثارها وسبل علاجها من قبل المختصين.

من جهته، ثمن مدير جمعية المودة المهندس محمد بن علي آل رضي لسمو الأمير سعود بن جلوي تدشين مبادرة ” استخدمها لا تدمنها “.

بعد ذلك كرّم سموه الجهات الداعمة للحملة، ثم التقطت الصورة التذكارية.

استخدمها لا تدمنها
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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