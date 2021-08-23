السعودية | السعودية.. منع المصابين بكورونا من دخول المدارس 10 أيام

شكرا لقرائتكم السعودية.. منع المصابين بكورونا من دخول المدارس 10 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف وزير التعليم السعودي الدكتور حمد آل الشيخ، الاثنين، عن تلقي 93% من طلاب التعليم العام الجرعة الأولى من لقاحات كورونا، تمهيداً للعودة إلى المدارس المقررة مطلع الأسبوع القادم.

يأتي ذلك فيما أصدرت وزارة التعليم السعودية دليلا إرشادياً وقائياً لعودة الطلاب للمدارس المقررة مطلع الأسبوع المقبل.

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وتضمن الدليل، الذي اطلعت عليه "العربية"، منح الطالب المصاب بكورونا وفقاً لحالته الصحية على تطبيق "توكلنا" إجازة لمدة 10 أيام لضمان تعافيه.

هذا بالإضافة إلى تفعيل دور المرشد الصحي في المدارس، وإلغاء الطابور الصباحي وتوجيه الطلاب مباشرة إلى فصولهم لتحقيق التباعد الاجتماعي.

كما قررت وزارة التعليم إلغاء العمل في "المقاصف والبوفيهات" الخاصة بالمدارس، والسماح للطلاب بتناول وجباتهم في الفصول الدراسية.

الدليل الإرشادي الوقائي شدد على دور الأسر في متابعة الحالة الصحية لأبنائهم وضرورة إبلاغ المدارس بأي مستجدات صحية تطرأ عليهم.