، "لأجلهم" توقّع اتفاقية تعاون مع نادي "الشباب" ،

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار مساعي تعزيز أوجه التعاون والتنسيق

أبرمت جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، مساء الأحد 22/ 8/ 2021م، مذكرة تعاون مشترك مع "نادي الشباب السعودي"، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الأميرة نوف بنت عبدالرحمن بن ناصر آل سعود، حيث وقَّع الرئيس التنفيذي للنادي خليف بن عبدالله الهويشان مذكرة التعاون مع لأجلهم في مقر النادي، وجرت مراسم التوقيع بحضور الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن ناصر آل سعود الرئيس التنفيذي للجمعية وراشد بن محمد الشعلان مدير المسؤولية المجتمعية بالنادي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال التوعية والتثقيف الرياضي لذوي الإعاقة وتقديم البرامج التدريبية التخصصية في مجال رياضة ذوي الإعاقة للموهوبين، وإتاحة الفرصة وإعطاء الأولوية لذوي الإعاقة في الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الطرفين وفق اللوائح والأنظمة ذات العلاقة ويأتي ذلك تفعيلاً لدور النادي الاجتماعي وتجسيداً لأهمية الشراكات الاجتماعية في مجال الرياضة.

وسيستفيد الطرفان وفقاً لمذكرة التفاهم من كل الإمكانيات المتوفرة لديهما في خدمة الطرف الآخر إلى جانب إمكانية التدريب الميداني في النادي لذوي الإعاقة المتميزين في مجالات الرياضة المختلفة ومتابعة تأهيلهم وتدريبهم للبطولات الدولية وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

يُذكر أن "لأجلهم" جمعية غير ربحية تهدف إلى الأخذ بأيدي الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيعهم على التعلم وتطوير المهارات، من خلال تصميم البرامج والمبادرات النوعية وبناء الشراكات مع الجهات ذات العلاقة في مجالات التعليم والرياضة والترفيه وريادة الأعمال والتقنية والعلوم.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار المسؤولية المجتمعية لنادي الشباب التي يثبت من خلالها أنه ليس مجرد نادياً رياضياً فقط فحسب بل مؤسسة تخدم المجتمع بكافة أطيافه وشرائحه.

وأوضحت الأميرة نوف أن اتفاقية التعاون المشترك مع نادي الشباب تهدف إلى دعم ذوي الإعاقة وأسرهم ومساندتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة إلى جانب تدريب منسوبي النادي على طرق التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز دور القطاعات المختلفة للمشاركة في التنمية الصحية وتنمية القدرات والطاقات الرياضية لذوي الإعاقة وصقل مواهبهم وتشجيعهم على ممارسة الرياضة وتحسين الصحة العامة وتحسين جودة حياتهم.

وعبّر "الهويشان" عن سعادته بهذه الاتفاقية، مؤكدًا أن ما يقوم به نادي الشباب ممثلاً بالمسؤولية المجتمعية ما هو إلا واجب تجاه المجتمع، وأن الأندية في خدمة الوطن والمواطن والمقيم.

وقال: نحن فخورون بتوقيع هذه الاتفاقية مع جمعية لأجلهم التي تصب في مصلحة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي نقدمها من خلال إدارة المسؤولية المجتمعية بنادي الشباب التي أولت الفئات الخاصة جزءًا كبيرًا من اهتمامها، ولنساهم معاً في صناعة قادة رياضيين موهوبين من ذوي الإعاقة.