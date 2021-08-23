، "تبرعوا بها للدول الفقيرة".. "الصحة العالمية" تطالب بتأجيل الجرعة الثالثة ،

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طالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الاثنين، بتأجيل جرعات لقاحات "كوفيد-19" التنشيطية؛ لأن الأولوية ينبغي أن تكون لزيادة معدلات التطعيم في الدول التي تم تطعيم واحد أو اثنين في المائة فقط من سكانها.
وحذر "جيبريسوس" من أن سلالات أقوى من فيروس كورونا يمكن أن تظهر إذا لم ترتفع معدلات التطعيم عالمياً، وفقاً لـ"فرانس 24".
وذك أن "اللقاحات التي من المزمع أن تكون جرعات تنشيطية يجب التبرع بها للدول التي لم يتلقّ الناس فيها إلى الآن جرعاتهم الأولى أو الثانية".
وسمحت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية مؤخراً بمنح جرعة لقاح إضافية من لقاحي فايزر أو موديرنا لذوي المناعة الضعيفة؛ لحمايتهم بشكل أفضل من فيروس كورونا.
"تبرعوا بها للدول الفقيرة".. "الصحة العالمية" تطالب بتأجيل الجرعة الثالثةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-23
طالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الاثنين، بتأجيل جرعات لقاحات "كوفيد-19" التنشيطية؛ لأن الأولوية ينبغي أن تكون لزيادة معدلات التطعيم في الدول التي تم تطعيم واحد أو اثنين في المائة فقط من سكانها.
وحذر "جيبريسوس" من أن سلالات أقوى من فيروس كورونا يمكن أن تظهر إذا لم ترتفع معدلات التطعيم عالمياً، وفقاً لـ"فرانس 24".
وذك أن "اللقاحات التي من المزمع أن تكون جرعات تنشيطية يجب التبرع بها للدول التي لم يتلقّ الناس فيها إلى الآن جرعاتهم الأولى أو الثانية".
وسمحت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية مؤخراً بمنح جرعة لقاح إضافية من لقاحي فايزر أو موديرنا لذوي المناعة الضعيفة؛ لحمايتهم بشكل أفضل من فيروس كورونا.
23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
04:16 PM
"جيبريسوس" حذر من ظهور سلالات أقوى لـ"كورونا" مع تدني معدلات التطعيم
طالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الاثنين، بتأجيل جرعات لقاحات "كوفيد-19" التنشيطية؛ لأن الأولوية ينبغي أن تكون لزيادة معدلات التطعيم في الدول التي تم تطعيم واحد أو اثنين في المائة فقط من سكانها.
وحذر "جيبريسوس" من أن سلالات أقوى من فيروس كورونا يمكن أن تظهر إذا لم ترتفع معدلات التطعيم عالمياً، وفقاً لـ"فرانس 24".
وذك أن "اللقاحات التي من المزمع أن تكون جرعات تنشيطية يجب التبرع بها للدول التي لم يتلقّ الناس فيها إلى الآن جرعاتهم الأولى أو الثانية".
وسمحت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية مؤخراً بمنح جرعة لقاح إضافية من لقاحي فايزر أو موديرنا لذوي المناعة الضعيفة؛ لحمايتهم بشكل أفضل من فيروس كورونا.
، "تبرعوا بها للدول الفقيرة".. "الصحة العالمية" تطالب بتأجيل الجرعة الثالثة ،
المصدر : الخليج 365
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