، "جدار ترامب" يتهاوى على وقع الأمطار ،

محمد بن مسعود - الدمام - أنفقت عليه الخزانة أكثر من 2.7 مليار دولار

سقطت أجزاء من "جدار ترامب" الشهير، الذي أنشأه الرئيس السابق، دونالد ترامب؛ لمنع تسلل المهاجرين من المكسيك؛ وذلك بسبب الأجواء المناخية القاسية في ولاية أريزونا.

وشهدت أريزونا "فيضانات تاريخية"، وفقًا لمسؤولي الجمارك، مما أدى لتحطم أجزاء من جدار الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الحدود المكسيكية. بحسب سكاي نيوز.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى فتح عدة بوابات معدنية في الجدار على مصراعيها، كما سقطت أجزاء أخرى من الجدار التاريخي في الوحل.

وأشار موقع "غيزمودو" إلى أن الشركة التي عينها ترامب لبناء الجدار، أنفقت أكثر من 2.7 مليار دولار من الخزانة الأمريكية، وتسببت بسخط عام لأصحاب الأراضي الحدودية التي بني عليها الجدار.