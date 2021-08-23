شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: 99 % من الفئة العمرية 12- 18 تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة أن 99 % من الفئة العمرية 12- 18 تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الاثنين، عن تسجيل 360 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة.

وكشفت وزارة الصحة، عن تسجيل 741 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 529,377 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 9 حالات وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 8490 حالة وفاة.