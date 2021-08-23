شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" توجه رسالة تحذيرية للمعرضين للإصابة بالجلطات الدموية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت وزارة الصحة رسالة تحذيرية للأشخاص المعرضين للإصابة بالجلطات الدموية، إذ نصحتهم بعدم إيقاف استخدام دواء "ابكسابان" إلا بعد استشارة الطبيب.

وذكرت أن "ابكسابان" يُستخدم للوقاية من حدوث الجلطات الدموية، خاصةً للأشخاص المعرضين للإصابة بها، لافتة إلى أن هذه الأدوية تُصرف بوصفة طبية.

وشددت على التقيد بتعليمات الاستخدام، مضيفة أن إيقاف الدواء دون استشارة الطبيب قد يؤدي إلى ارتفاع فرص الإصابة بجلطات الدم.