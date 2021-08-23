شكرا لمتابعة خبر عن مرور الشرقية: إغلاق جزئي لتقاطع شارع عمر بن الخطاب مع طريق الملك سعود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت إدارة مرور المنطقة الشرقية، إغلاق جزئي لتقاطع شارع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مع طريق الملك سعود بن عبد العزيز من الجنوب إلى الشمال، “المرحلة الأولى”.

وقالت الإدارة عبر حسابها بتويتر، أن الإغلاق سيستمر لمدة عشرة أيام، ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 16 محرم وحتى 2 صفر 1443هـ.

وطالبت إدارة مرور المنطقة الشرقية مستخدمي الطريق إلى استخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.