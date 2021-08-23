وفاة العميد التويجري الملحق العسكري السعودي بجاكرتا متأثرًا بكورونا

الرياض - محمد عبدالله - توفي اليوم الإثنين، الملحق العسكري بسفارة المملكة في إندونيسيا العميد ركن محمد التويجري، ومن المقرر دفته اليوم عقب الصلاة عليه بالرياض.

من جانبه، نعى سفير المملكة لدى إندونيسيا، عصام عابد الثقفي، العميد التويجري، قائلا –عبر تويتر- «إنا لله وإنا اليه راجعون.. ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة الغالي العميد ركن محمد التويجري ابا مشعل، الملحق العسكري في جاكرتا».

وتابع قائلا «والذي وافته المنية هذا اليوم متأثرا بفيروس كرونا،، خالص العزاء لأهله واسرته وكافة الزملاء بالسفارة في جاكرتا».

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