البنك العربي الوطني يطلق مبادرة جديدة لدعم وتشجيع الأسر المنتجة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن البنك العربي الوطني عن دعم الأسر المنتجة عبر توفير موقع مخصص في بهو المطعم داخل مبنى الإدارة العامة للبنك بالرياض لعرض وتسويق منتجاتهم، في إطار مبادرة جديدة تحت مسمى «من حقهم علينا ... دعمهم وتشجيعهم» ضمن سلسلة مبادراته الموجهة للمجتمع.

ويسعى البنك من خلال مبادرته إلى تحفيز وتشجيع الأسر المنتجة على تنمية أعمالهم وإنتاجيتهم، من خلال إتاحة الإمكانيات والتسهيلات أمامهم لتعزيز مداخيلهم.

وحرص العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني، عبيد الرشيد، يرافقه كبار المسؤولين التنفيذيين لدى البنك، على زيارة الموقع المخصصة للمبادرة، كما أشاد بالمستوى المتميز للمنتجات وما تتمتع به من تنوع وجودة عالية.

وأكد الرشيد على تقديم كافة أشكال الدعم من أجل إنجاح هذه التجربة وتعميمها عبر مقرات البنك الإدارية في جدة والخبر.

يشار إلى أن هذه المبادرة قد تمت بالشراكة بين البنك العربي الوطني، وكل من برنامج تسعة أعشار التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبنك التنمية الاجتماعية.

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