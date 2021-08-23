تعليم نجران: إيداع مكافآت وإعانات الطلبة لشهر أغسطس الثلاثاء المقبل

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، عن إيداع مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات لشهر أغسطس ٢٠٢١، غدًا الثلاثاء (24 أغسطس).

وقال المتحدث الرسمي لتعليم نجران، جابر مدخلي –عبر تويتر- إنه بمتابعة من المدير العام، سيتم غدًا الثلاثاء إيداع مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات لشهر أغسطس ٢٠٢١، وتشمل مدارس تحفيظ القرآن وبرامج التربية الخاصة والإعاقات الصحية والجسمية، وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين.

من جهة أخرى، قام المدير العام لتعليم نجران، بزيارة ميدانية إلى متوسطة وثانوية الشيخ عبدالعزيز بن باز، واطلع على أبرز الجهود المبذولة، مشيدًا بتطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا لعودة حضورية آمنة.

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