780 جولة رقابية نسائية للمصليات النسائية بإسلامية جازان

الرياض - محمد عبدالله - نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان ممثلاً بالقسم النسوي خلال الثلاثة أشهر الماضية "780" جولة رقابية على المصليات النسائية بجوامع ومساجد المنطقة وذلك لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وتطبيق البروتوكولات المعتمدة من قبل الوزارة من حيث لبس الكمام وإحضار السجادة الخاصة والتباعد الجسدي وأيضاً للوقوف على كامل احتياجاتها من عدة جوانب أخرى أيضاً كالصيانة والنظافة والتعقيم.

ختاماً ثمّنَ فضيلة المدير العام لفرع الوزارة في منطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي الجهود التي يقوم بها مُراقبي ومراقبات المساجد كما حثّهم على تكثيف الزيارات ومتابعة جميع الاشتراطات الواردة من الجهات المعنيّة من لبس الكمام واحضار السجادة الخاصة وتحقيق التباعد الجسدي وترتيب الصفوف وقياس درجة الحرارة وذلك حرصًا على سلامة جميع قاصدي بيوت الله ومن منطلق تعزيز الصحة العامة في مختلف ارجاء هذا البلد الطاهر.

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