«التدريب التقني» تعلن فتح القبول لمرحلة البكالوريوس المسائي

الرياض - محمد عبدالله - وجه محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، د. أحمد الفهيد، بفتح القبول لمرحلة البكالوريوس المسائي بداية من الفصل الدراسي القادم.

وقال المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني، فهد العتيبي –عبر تويتر- أنه بهدف إتاحة فرصة الحصول على مؤهل البكالوريوس لشريحة أكبر من الخريجين، وجه محافظ المؤسسة د. احمد الفهيد، بفتح القبول لمرحلة البكالوريوس المسائي في كل فصل تدريبي بالكليات التي تقدمه بداية من الفصل الأول القادم.

كان محافظ المؤسسة، أعلن أمس الأحد، انه سيتم تشغيل (17) منشأة تدريبية جديدة في العام الجديد بمختلف المناطق، وذلك لتمكين أبنائنا وبناتنا من برامج التدريب التقني في تخصصات نوعية وفق حاجة سوق العمل وذلك للمساهمة في النهضة التنموية الشاملة.

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