فلكية جدة : ظهور سهيل بداية نهاية فصل الصيف

وعدّ رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، نجم سهيل من أكثر النجوم أهمية منذ القِدم في الجزيرة العربية، لأنه وبالتزامن مع ظهوره تتراجع زاوية سقوط أشعة الشمس ويبدأ النهار يقصر تدريجياً ويبرد آخر الليل بشكل ملموس ، في حين تبدأ الشمس تميل نحو الجنوب بعد أن كانت عامودية بداية فصل الصيف لذلك كان العرب يستبشرون بطلوع هذا النجم.
وأشار إلى أن نجم سهيل يبعد عن كوكبنا مسافة 313 سنة ضوئية وهو ألمع نجم ضمن مجموعه نجوم " كارينا " القاعدة الجنوبية وثاني ألمع نجم في الليل بعد الشعرى اليمانية .
يذكر أن نجم سهيل لا يوجد له تأثير على أحوال الطقس لا من قريب ولا من بعيد مثل غيره من النجوم - باستثناء الشمس - وإنما هذا النجم مجرد علامة فقط يتزامن ظهوره مع بداية التغير الفصلي والانتقال نحو الاعتدال الخريفي .
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