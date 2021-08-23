جامعة الإمام عبدالرحمن تتيح لغير المحصنين بجرعتين تسجيل المقررات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-23

متابعات الخليج 365 - واس

أتاحت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل لمن تلقى جرعة واحدة من الطلاب والطالبات تسجيل مقرراتهم الدراسية خلال أسبوع التسجيل دون الحضور لمقارّها ومتابعة تعليمهم عن بُعد إلى موعد أقصاه الثاني من شهر صفر المقبل، قبل أن يدخل لهم مؤشر الاعتذار ويلغى تسجيلهم.

تسجيل مقررات جامعة الإمام عبدالرحمن

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالله آل مريح أن الجامعة منعت من لم يتلقى أي جرعة من تسجيل المقررات إلى موعد أقصاه ٢٥ محرم الحالي قبل إدراج مؤشر الانقطاع ما لم يتقدم الطالب بطلب تأجيل الدراسة، وفي حال تلقى الجرعة الأولى قبل انتهاء المهلة فإنه يتمكن من تسجيل مقرراته ويستمر في الدراسة عن بُعد حتى تلقي الجرعة الثانية في موعد أقصاه ١٦ صفر القادم قبل أن يدرج له مؤشر اعتذار.

الضوابط والإجراءات الأكاديمية

وأشار إلى أن الجامعة أقرّت عددا من الضوابط والإجراءات الأكاديمية بما يتسق مع اشتراط الحصول على الجرعتين من اللقاح واستنادا على ما تنص عليه لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية، وعززت من إجراءاتها الاحترازية.

يذكر أن الجامعة أقرّت إلزامية حصول جميع الطلبة ومنسوبيها على كامل جرعات لقـاح كورونا كشرط أساسي للدخول إلى المرافق التعليمية والقاعات الدراسية، ويتم ذلك عبر نظام إلكتروني يُعنى بإصدار التقارير الخاصة بنسب التحصين بالتعاون مع مركز لقاحات كورونا التابع للمدينة الطبية الأكاديمية بالجامعة.

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