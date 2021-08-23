فلكية جدة: ظهور نجم سهيل وبداية العد التنازلي لنهاية الصيف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-23

متابعات الخليج 365 - جدة

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن ملامح بداية العد التنازلي لنهاية فصل الصيف بدأت تلوح في الأفق مع ظهور نجم سهيل، حيث يرصد بالعين المجردة من جنوب الجزيرة العربية وحتى منتصفها يوم غد (الاثنين) 24 من أغسطس.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن نجم سهيل يعد من أكثر النجوم أهمية منذ القِدم في الجزيرة العربية، لأنه بالتزامن مع ظهوره تتراجع زاوية سقوط أشعة الشمس ويبدأ النهار يقصر تدريجياً ويبرد آخر الليل بشكل ملموس.

مؤشرات ظهور نجم سهيل

وأبان أن الشمس تبدأ تميل نحو الجنوب بعد أن كانت عمودية بداية فصل الصيف لذلك كان العرب يستبشرون بطلوع هذا النجم، مشيراً إلى أن نجم سهيل يبعد عن كوكبنا مسافة 313 سنة ضوئية وهو ألمع نجم ضمن مجموعة نجوم “كارينا” القاعدة الجنوبية وثاني ألمع نجم في الليل بعد الشعرى اليمانية.

يشار إلى أن نجم سهيل لا يوجد له تأثير على أحوال الطقس مثل غيره من النجوم -باستثناء الشمس- وإنما هذا النجم مجرد علامة فقط يتزامن ظهوره مع بداية التغير بالفصلي والانتقال نحو الاعتدال الخريفي.



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