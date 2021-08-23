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كشفت مصادر إعلامية أن إدارة نادي الهلال تكثّف الخطى نحو التعاقد مع مدافع أجنبي خلال الفترة الحالية لتقوية الجانب الدفاعي .
وتردد أيضاً عن رغبة الإدارة في التعاقد مع حارس مرمى أجنبي وتكرار تجربة النادي السابقة عندما تعاقد مع العماني علي الحبسي وقدم الحارس وقتها أداءً ولا أروع .
وارتبط اسم المدافع المغربي رومان سايس مدافع ولفرهامبتون الإنجليزي بالانضمام للهلال خلال الفترة الحالية .
وبات الجانب الدفاعي يمثل قلقاً كبيرًا للمدرب البرتغالي جارديم، حيث استقبلت شباك الفريق في 6 وديات ومباراتين رسميتين 11 هدفاً .
23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443 03:01 PM
11 هدفًا في 8 مباريات تدق ناقوس الخطرصفقة "الهلال" القادمة.. هل يكون حارس مرمى أجنبي أم مدافع؟
كشفت مصادر إعلامية أن إدارة نادي الهلال تكثّف الخطى نحو التعاقد مع مدافع أجنبي خلال الفترة الحالية لتقوية الجانب الدفاعي .
وتردد أيضاً عن رغبة الإدارة في التعاقد مع حارس مرمى أجنبي وتكرار تجربة النادي السابقة عندما تعاقد مع العماني علي الحبسي وقدم الحارس وقتها أداءً ولا أروع .
وارتبط اسم المدافع المغربي رومان سايس مدافع ولفرهامبتون الإنجليزي بالانضمام للهلال خلال الفترة الحالية .
وبات الجانب الدفاعي يمثل قلقاً كبيرًا للمدرب البرتغالي جارديم، حيث استقبلت شباك الفريق في 6 وديات ومباراتين رسميتين 11 هدفاً .
، صفقة "الهلال" القادمة.. هل يكون حارس مرمى أجنبي أم مدافع؟ ،
المصدر : الخليج 365
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