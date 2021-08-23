- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلن السفير الروسي لدى طهران ليفان جاجاريان، اليوم (الاثنين)، أن روسيا وإيران والصين ستجري مناورات بحرية مشتركة في الخليج بين أواخر عام 2021 وأوائل عام 2022.
وأوضح "جاجاريان" أن "المناورات ستركز على أمن الشحن البحري ومكافحة القرصنة"، وفقاً لـ"سبوتنيك".
وبين أن الهند وسوريا وفنزويلا ستشارك أيضاً في المناورات.
وأضاف أن هناك خططًا لإجراء منافسة بين فرق الغوص التابعة للقوات المسلحة لهذه الدول.
وأشار السفير الروسي إلى اكتمال استعدادات مسابقات العمق، التي تجري خلال دورة الألعاب العسكرية الدولية 2021 في مدينة تشابهار الإيرانية.
23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443 02:54 PM
"جاجاريان" قال: ستركز على أمن الشحن ومكافحة القرصنةروسيا والصين وإيران تجري مناورات بحرية في الخليج
أعلن السفير الروسي لدى طهران ليفان جاجاريان، اليوم (الاثنين)، أن روسيا وإيران والصين ستجري مناورات بحرية مشتركة في الخليج بين أواخر عام 2021 وأوائل عام 2022.
وأوضح "جاجاريان" أن "المناورات ستركز على أمن الشحن البحري ومكافحة القرصنة"، وفقاً لـ"سبوتنيك".
وبين أن الهند وسوريا وفنزويلا ستشارك أيضاً في المناورات.
وأضاف أن هناك خططًا لإجراء منافسة بين فرق الغوص التابعة للقوات المسلحة لهذه الدول.
وأشار السفير الروسي إلى اكتمال استعدادات مسابقات العمق، التي تجري خلال دورة الألعاب العسكرية الدولية 2021 في مدينة تشابهار الإيرانية.
، روسيا والصين وإيران تجري مناورات بحرية في الخليج ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا والصين وإيران تجري مناورات بحرية في الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.