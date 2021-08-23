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رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس شكره للقيادة الرشيدة -حفظها الله- نظير ما تشهده الكعبة المشرفة والمنظومة الخدمية من اهتمام وتطوير مستمر ودعم سخي لكل الجوانب التطويرية بالمسجد الحرام.
وقال: أتقدم باسمي واسم كل منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بوافر الشكر والتقدير والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ على ما تجده الكعبة المشرفة على وجه الخصوص والمسجد الحرام والمسجد النبوي على وجه العموم من عناية ورعاية واهتمام وبذل للغالي والنفيس من أجل تقديم أفضل الخدمات لقاصديهما من الحجاج والعمار والزوار.
واختتم: نسأل المولى القدير أن يجزي ولاة الأمر الميامين -حفظهم الله- على ما يقدمونه من جهود عظيمة أثمرت بعد عون الله وتوفيقه في تحقيق المستهدفات التطويرية الرامية إلى استثمار الإمكانات البشرية والآلية لتحقيق الريادة الخدمية العالمية لضيوف الرحمن والتطوير الشامل لمنظومة خدمات قاصدي الحرمين الشريفين والحفاظ على صحة وسلامة القاصدين لأداء النسك والعبادات خلال الظروف الاستثنائية للجائحة العالمية.
23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443 02:33 PM
قال: رعاية وبذل للغالي والنفيس من أجل تقديم أفضل الخدمات لقاصديهما من الحجاج والعمار"السديس" بمناسبة غسل الكعبة: جهود القيادة حققت تطويراً شاملاً للمنظومة الخدمية بالحرمين
رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس شكره للقيادة الرشيدة -حفظها الله- نظير ما تشهده الكعبة المشرفة والمنظومة الخدمية من اهتمام وتطوير مستمر ودعم سخي لكل الجوانب التطويرية بالمسجد الحرام.
وقال: أتقدم باسمي واسم كل منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بوافر الشكر والتقدير والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ على ما تجده الكعبة المشرفة على وجه الخصوص والمسجد الحرام والمسجد النبوي على وجه العموم من عناية ورعاية واهتمام وبذل للغالي والنفيس من أجل تقديم أفضل الخدمات لقاصديهما من الحجاج والعمار والزوار.
واختتم: نسأل المولى القدير أن يجزي ولاة الأمر الميامين -حفظهم الله- على ما يقدمونه من جهود عظيمة أثمرت بعد عون الله وتوفيقه في تحقيق المستهدفات التطويرية الرامية إلى استثمار الإمكانات البشرية والآلية لتحقيق الريادة الخدمية العالمية لضيوف الرحمن والتطوير الشامل لمنظومة خدمات قاصدي الحرمين الشريفين والحفاظ على صحة وسلامة القاصدين لأداء النسك والعبادات خلال الظروف الاستثنائية للجائحة العالمية.
، "السديس" بمناسبة غسل الكعبة: جهود القيادة حققت تطويراً شاملاً للمنظومة الخدمية بالحرمين ،
المصدر : الخليج 365
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