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نوهت إدارة مرور المنطقة الشرقية بشأن إغلاق جزئي لتقاطع شارع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مع طريق الملك سعود بن عبد العزيز من الجنوب إلى الشمال، "المرحلة الأولى".
وقالت: إن الإغلاق سيستمر لمدة عشرة أيام، ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 16 محرم وحتى 2 صفر 1443هـ.
ودعت إدارة مرور المنطقة الشرقية مستخدمي الطريق إلى استخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.
23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443 02:29 PM
لمدة عشرة أيام.. ودعا إلى استخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاقمرور الشرقية: إغلاق جزئي لتقاطع شارع عمر بن الخطاب مع طريق الملك سعود
نوهت إدارة مرور المنطقة الشرقية بشأن إغلاق جزئي لتقاطع شارع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مع طريق الملك سعود بن عبد العزيز من الجنوب إلى الشمال، "المرحلة الأولى".
وقالت: إن الإغلاق سيستمر لمدة عشرة أيام، ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 16 محرم وحتى 2 صفر 1443هـ.
ودعت إدارة مرور المنطقة الشرقية مستخدمي الطريق إلى استخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.
، مرور الشرقية: إغلاق جزئي لتقاطع شارع عمر بن الخطاب مع طريق الملك سعود ،
المصدر : الخليج 365
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