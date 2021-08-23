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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير إعلامية أن إدارة النادي الأهلي قد حصلت على موافقة نظيرتها في الوحدة لأجل استعارة اللاعب البرازيلي أنيسلمو لمدة موسم .
وكان البرازيلي يرغب في الرحيل نهائياً عن الفريق عقب هبوطه للدرجة الأدنى لكن إدارة الوحدة رفضت التفريط فيه إلا عن طريق الإعارة علماً بأن عقد اللاعب ينتهي في 2024 .
وتعاقد الأهلي مع البرازيلي باولينيو، ومواطنه دانكلير بيريرا، بالإضافة للكرواتي فيليب براداريتش، والمقدوني إزجيان أليوسكي، والسنغالي ألاسان نداو، واللاعب المحلي الوحيد محمد مجرشي.
وفشل الأهلي في تحقيق أي فوز في أول مباراتين له في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ تعادل مرتين ضد كل من الفيصلي والحزم على الترتيب.
23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443 02:19 PM"الأهلي" يحصل على موافقة "الوحدة" بشأن "أنسيلمو"
كشفت تقارير إعلامية أن إدارة النادي الأهلي قد حصلت على موافقة نظيرتها في الوحدة لأجل استعارة اللاعب البرازيلي أنيسلمو لمدة موسم .
وكان البرازيلي يرغب في الرحيل نهائياً عن الفريق عقب هبوطه للدرجة الأدنى لكن إدارة الوحدة رفضت التفريط فيه إلا عن طريق الإعارة علماً بأن عقد اللاعب ينتهي في 2024 .
وتعاقد الأهلي مع البرازيلي باولينيو، ومواطنه دانكلير بيريرا، بالإضافة للكرواتي فيليب براداريتش، والمقدوني إزجيان أليوسكي، والسنغالي ألاسان نداو، واللاعب المحلي الوحيد محمد مجرشي.
وفشل الأهلي في تحقيق أي فوز في أول مباراتين له في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ تعادل مرتين ضد كل من الفيصلي والحزم على الترتيب.
، "الأهلي" يحصل على موافقة "الوحدة" بشأن "أنسيلمو" ،
المصدر : الخليج 365
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