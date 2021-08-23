شكرا لمتابعة خبر عن محارب السرطان حمد بن جروان: مستشفيات الداخل والخارج تعتذر عن علاجي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الدكتور حمد بن جروان، أحد محاربي السرطان، أنه وصل إلى مرحلة من المرض جعلت المستشفيات في الداخل والخارج تعتذر عن علاجه.

وأوضح بن جروان عبر حسابه في "تويتر"، إنه مستمر على المسكنات إلى أن يحدث الله بعد ذلك أمراً، مؤكداً أنه رغم ما يمر به حاليا إلا أنه سعيد جدا وأمله بالله كبير.

ووجه رسالة إلى أصدقائه، قائلا: "أنا معكم دائما قلبا وقالبا، ولكن تجبرني الظروف على الابتعاد أحياناً".

وتفاعل عدد كبير مع تغريدة بن جروان سائلين الله أن يعجل بشفائه بشجاعته في مواجهة السرطان الذي لم يعقه عن التفوق في دراسته وحصوله على الدكتوراه.